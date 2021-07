Ministerstwo zdrowia sprecyzowało, że dotychczas z powodu infekcji koronawirusem zachorowało na COVID-19 blisko 3,94 mln osób, a ponad 81 tys. zmarło. Sześć zgonów potwierdzono podczas ostatniej doby.

Resort zdrowia wskazał, że w piątek na 100 tys. obywateli Hiszpanii przypadało już ponad 300 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.



Szczególnie wysoka liczba zakażeń notowana jest wśród młodzieży. W piątek wśród 100 tys. obywateli w wieku 20-29 lat liczba infekcji koronawirusem przekraczała już 1000 przypadków.



Szczepienia mają przyspieszyć

Władze kilku regionów kraju ogłosiły, że w związku z nasilającą się piątą falą pandemii zamierzają w najbliższych dniach przyspieszyć proces szczepień przeciwko Covid-19 wśród młodzieży.



Jak ocenia resort zdrowia Hiszpanii do piątkowego popołudnia w tym 47-milionowym kraju zaszczepiono dwiema dawkami 21 mln osób.



Według szacunków ministerstwa do piątku rano służby medyczne wspólnot autonomicznych Hiszpanii wystawiły też ponad 5,6 mln paszportów covidowych, uprawniających od 1 lipca do swobodnego przemieszczania się po terenie UE.