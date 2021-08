Rodzina Hollingsworthów na przełomie lipca i sierpnia wybrała się na wycieczkę do Walencji. W rozmowie z BBC matka Calluma, Katy przyznała, że wspólnie z mężem chcieli wynagrodzić dzieciom lockdown i pragnęli "odpocząć od pandemii".

12-letni Callum choruje autyzm i ADHD. W rozmowie z mediami matka chłopca zaznaczyła, że ostatni test na obecność COVID-19 wykonany w styczniu był "koszmarem". Callum uspokoił się dopiero wtedy, gdy rodzice obiecali mu, że był to jego "pierwszy i ostatni test". Przed wylotem do Hiszpanii udało im się uzyskać zaświadczenie od lekarza potwierdzające, że dziecko jest zwolnione z wykonywania obowiązkowego badania. BBC podkreśla, że taka decyzja jest zgodna z zaleceniami brytyjskiego rządu.



"Myślał, że to jego wina"

Choć lot do Hiszpanii odbył się bezproblemowo, to trasa powrotna okazała się traumatycznym przeżyciem zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców. Pracownicy Ryanaira zignorowali zalecenia lekarza i nakazali, by chłopiec przeszedł test na COVID-19.



- Był załamany, myślał, że to jego wina. Najpierw zaczął uderzać w krzesło, potem zaczął bić sam siebie. Pracownicy linii byli bardzo niemili, powtarzali, że to nie ich problem - opisywała Katy Hollignsworth.



Ojciec dziecka wraz z członkami personelu musiał fizycznie powstrzymać chłopca, by nie zrobił sobie krzywdy. Ostatecznie udało się wykonać test.



- Callum starał się być odważny, ale jednocześnie był niezwykle przerażony - tłumaczyła matka chłopca. Dodała, że jeśli niepełnosprawność dziecka "byłaby widoczna", to nie doszłoby do tak dramatycznej sytuacji.



Przeprosiny Ryanaira

Ryanair odniósł się do zdarzenia w oświadczeniu rzecznika prasowego. Zapewniono, że linie "żałują, że sytuacja wywołała stres" u rodziny.



"Ryanair w pełni przestrzega ograniczeń podróży wydawanych przez rząd i kraje Unii Europejskiej, które stale zmieniają się w obliczu pandemii COVID-19" - przekazano.



"Cały czas wprowadzamy ulepszenia i wdrażamy procedury zapewniające bezpieczeństwo naszych pasażerów. Załoga traktowana jest priorytetowo, przy jednoczesnym przestrzeganiu wytycznych dla każdego kraju" - podsumowała linia.