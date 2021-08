Hamas organizuje loterię szczepionkową

Koronawirus z Chin

Zarządzający palestyńską enklawą w Strefie Gazy Hamas organizuje loterię, która ma zachęcić Palestyńczyków do szczepień przeciw COVID-19. Nagrody wynoszą do 10 tys. szekli (ok. 12 tys. złotych).

Zdjęcie Szczepienia w Strefie Gazy / AFP