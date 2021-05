​Lekarze interniści we Francji informują, że coraz więcej osób w tym kraju odmawia zaszczepienia się przeciw Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca. Pacjenci odwołują wizyty, domagając się dostępu do szczepionek typu mRNA.

Reklama

Zdjęcie 1,6 mln dawek preparatu AstraZeneki dostępnych jest dla pacjentów u lekarzy internistów – informuje w czwartek dziennik „Le Monde”. / PAP/EPA/REHAN KHAN /PAP

- Nie mogę znaleźć wystarczającej liczby osób chętnych do zaszczepienia się preparatem AstraZeneki - mówi dr Jean-Luc Delabant z Bordeaux. Podobny problem zgłasza wielu innych medyków we Francji.

1,6 mln dawek czeka u internistów

Reklama

Premier Jean Castex zaapelował do Francuzów w wieku 55 lat i starszych, by nie rezygnowali ze szczepionki tej firmy; jak podkreślił, chodzi o przyspieszenie tempa szczepień w kraju.



Według ostatnich dostępnych danych odsetek wykorzystania szczepionki AstraZeneki spadł do 56 proc., podczas gdy użycie Pfizera utrzymuje się na poziomie 75-90 proc.



1,6 mln dawek preparatu AstraZeneki dostępnych jest dla pacjentów u lekarzy internistów - informuje w czwartek dziennik "Le Monde".



Interniści szczepią wyłącznie tym specyfikiem, przy czym szczepionki typu mRNA (Pfizer, Moderna) są zarezerwowane dla ośrodków szczepień ze względu na bardziej wymagające warunki przechowywania.



Prawie 8,5 mln w pełni zaszczepionych

Od 12 maja szczepienia przeciw koronawirusowi są dostępne dla wszystkich dorosłych Francuzów w przypadku nadwyżek szczepionek w danym punkcie szczepień i pod warunkiem znalezienia wolnego przedziału czasowego na ten sam lub następny dzień.



Platformy internetowe, za których pośrednictwem można się umówić na wizytę do lekarza oraz na szczepienie, biją rekordy popularności. We wtorek 8,6 mln unikalnych odwiedzających zarejestrowała platforma Doctorlib.fr, dużym zainteresowaniem użytkowników cieszy się również serwis Vite Ma Dose.



Według ostatnich danych pierwszą dawkę szczepionki otrzymało dotąd we Francji 18 911 865 osób (tj. 28,2 proc. populacji i 36 proc. osób dorosłych), a 8 473 471 również drugą (tj. 12,6 proc. populacji i 16,1 proc. dorosłych). W sumie od początku kampanii szczepień podano 27 385 336 dawek.