- Do końca grudnia najprawdopodobniej przekroczymy 100 tys. zakażeń dziennie. To są liczby, na które wskazują nasze modele prognoz - oświadczył szef resortu zdrowia Olivier Veran w wywiadzie dla stacji BFMTV-RMC. Według najnowszych danych ministerstwa zdrowia opublikowanych we wtorek wieczorem w ciągu ostatniej doby zarejestrowano we Francji niemal 73 tys. nowych zakażeń, a średnia tygodniowa liczba infekcji wynosi prawie 55 tys.

"Omikron nie oszczędzi żadnego kraju"

Obecnie Omikron odpowiada za około 20 proc. wszystkich zakażeń we Francji, ale "w regionie stołecznym Ile-de-France bez wątpienia poziom ten wynosi 30-35 proc." - powiedział Veran. Nowy wariant stanie się dominujący w okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem - dodał.

- Jedno jest pewne, (Omikron) jest bardzo zakaźny i będzie on na tyle powszechny, że nie oszczędzi żadnego kraju - ostrzegł. Tymczasem, "pomimo swojej powszechności nowy wariant nie powoduje fali hospitalizacji, co oznacza, (...) że szczepienia działają na Omikron" - ocenił.



Jak wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 we Francji przyjęło dotąd 78 proc. populacji, a w pełni zaszczepionych jest 73 proc. mieszkańców. Dawkę przypominającą przyjęło dotąd, według tych samych danych, ponad 27 proc. francuskiego społeczeństwa.