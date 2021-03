Francuski dyplomata obwinia Chiny za pandemię koronawirusa. "To chiński Czarnobyl"

Francuski dyplomata Francois Heisbourg twierdzi, że Chiny próbują ukryć prawdę o pochodzeniu koronawirusa, a władze w Pekinie są świadome swojej odpowiedzialności za wywołanie pandemii.

Reklama

Zdjęcie Mieszkańcy Wuhanu /STR / AFP /AFP

Francuski dyplomata François Heisbourg, doradca prezydenta Francji i członek niezależnego międzynarodowego komitetu ekspertów badających przyczyny i skutki pandemii, twierdzi, że chińskie władze próbują ukryć prawdę o pochodzeniu koronawirusa.

Reklama

W wywiadzie dla dziennika "Le Figaro" uznał, że epidemię mogła wywołać katastrofa przemysłowa w laboratorium w Wuhanie i władze Chin próbowały ukryć dowody w tej sprawie.

"Chiński Czarnobyl"

Franois Heisbourg nazwał pandemię koronawirusa "chińskim Czarnobylem do potęgi dziesiątej" i stwierdził, że władze w Pekinie są świadome swojej odpowiedzialności za jej wywołanie.

- Sprawa pochodzenia wirusa jest tykającą bombą dla Chin - oznajmił.

Heisbourg argumentował, że władze w Pekinie narzuciły sankcję gospodarcze wobec takich państw, jak Australia, które domagały się niezależnego śledztwa w tej sprawie i że nie udostępniły kluczowych danych misji badawczej WHO, wysłanej do Wuhanu. Politolog dodał, że do tej pory chińscy eksperci nie spróbowali ustalić prawdziwego pochodzenia wirusa.

Teoria o wydostaniu się wirusa z laboratorium

Zdaniem francuskiego dyplomaty hipoteza o pojawieniu się wirusa SARS-CoV-2 na targu w Wuhanie jest mało prawdopodobna.

- Wirus mógł wydostać się z laboratorium - powiedział politolog. Heisbourg dodał, że propaganda chińskich władz zupełnie wyciszyła dyskusję w sprawie pochodzenia wirusa, narzucając narrację o szybkim pokonaniu epidemii przez reżim.

Francuskie władze nigdy nie poparły teorii o wypadku w laboratorium w Wuhanie. Rok temu w wywiadzie dla "Financial Times" prezydent Francji Emmanuel Macron zarzucił jednak chińskim władzom brak przejrzystości w zarządzaniu kryzysem sanitarnym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Znaczący przyrost pacjentów na oddziałach covidowych Polsat News