Francja weszła w czwartą falę epidemii COVID-19. Powodem wariant Delta

Koronawirus z Chin

Weszliśmy w czwartą falę. Zaczynamy od małej liczby zakażonych, ale ta fala może wzrosnąć bardzo szybko – potwierdził w poniedziałek rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal, który wyjaśnił, że wiąże się to szybkim rozprzestrzenianie się wariantu koronawirusa Delta. Krajowy wskaźnik zakażeń wynosi tam obecnie 86 przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu 7 dni, co stanowi wzrost o 125 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia.

Zdjęcie W Paryżu odbyły się protesty przeciwko przepustce zdrowotnej. / PAP/EPA/YOAN VALAT / PAP