Francja: Szczepionka AstraZeneca zatwierdzona. Rekomendowana dla osób do 65. roku życia

Francuski Najwyższy Urząd Zdrowia (HAS) zatwierdził we wtorek do użytku we Francji szczepionkę przeciw koronawirusowi firmy AstraZeneca, ale zalecił jej podawanie osobom poniżej 65. roku życia.

Najwyższy Urząd Zdrowia zatwierdził szczepionkę cztery dni po dopuszczeniu jej na rynek unijny przez Europejską Agencję Leków (EMA). Rekomendację ograniczenia wiekowego wydano ze względu na brak wystarczających danych na temat skuteczności preparatu w grupie wiekowej powyżej 65 lat.

- Brakuje danych dla pacjentów powyżej 65. roku życia, pojawią się w najbliższych tygodniach, tymczasem zalecamy stosowanie (szczepionki) u osób poniżej 65. roku życia - zadeklarował prezes HAS Dominique Le Guludec podczas wideokonferencji.

HAS jest niezależnym organem, którego zalecenia są zwykle ściśle przestrzegane przez rząd.

Łatwy transport i przechowywanie

Preparat AstraZeneca przeciw Covid-19 jest trzecią szczepionką przeciw koronawirusowi zatwierdzoną we Francji.

Zgodnie z zaleceniami HAS może być podawana przez farmaceutów, pielęgniarki i lekarzy. W przeciwieństwie do dwóch innych już dostępnych szczepionek, firm Pfizer/BioNTech i Moderna, preparat AstraZeneca może być przechowywany długoterminowo w zwykłych lodówkach, co ułatwia ich transport i przechowywanie.