Manifestujący nieśli ze sobą flagi republiki oraz transparenty z hasłami "Wolność!", "Macron, nie chcemy twoich przepustek!". Z relacji medialnych wynika, że wśród protestujących były też osoby zaszczepione, ale sprzeciwiające się polityce przepustek.

Podobnie jak w poprzedni weekend do demonstracji doszło głównie na południu kraju, m.in. w Tulonie, Nicei i Marsylii. W zeszłą sobotę 31 lipca na ulice Francji wyszło co najmniej 204 tys. demonstrujących, przypominają francuskie władze.

Ponad połowa Francuzów w pełni zaszczepiona

Dotychczas przepustka sanitarna, informująca o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 lub posiadaniu negatywnego testu, obowiązywała osoby udające się do miejsc kultury i rozrywki, jednak od poniedziałku wymagana będzie również w kawiarniach, sklepach, na wystawach, w restauracjach i pociągach, ale nie w metrze i transporcie podmiejskim.

Obecnie niemal 66 proc. populacji Francji otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepione jest prawie 55 proc.

Rzecznik rządu Gabriel Attal poinformował, że przepustki mają obowiązywać do 15 listopada.

Najnowszy bilans

We Francji liczba hospitalizacji z powodu koronawirusa w ramach intensywnej opieki nadal rośnie i przekroczyła 1500 pacjentów w sobotę, w porównaniu do mniej niż 1000 tydzień temu. W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 25 755 osób.



Do szpitali przyjęto 482 chorych, 136 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów przebywających w szpitalach wzrosła do 8 425.



W szpitalach zmarło 32 chorych. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 112 222.