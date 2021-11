We francuskim departamencie zamorskim Martynice ostrzelano z broni palnej służby bezpieczeństwa i strażaków - przykazały służby bezpieczeństwa publicznego we wtorek. Do zdarzenia doszło w związku z protestami przeciw restrykcjom związanym z COVID-19. Nie odnotowano żadnych ofiar - dodano.

Incydenty miały miejsce kilkukrotnie w nocy z poniedziałku na wtorek w stolicy wyspy Fort-de-France. "Interweniowaliśmy w związku z palącymi się śmietnikami, pomagając strażakom w dzielnicy Sainte-Therese około 23.30. Ostrzelano nas. Około 1.45 (w nocy) podpalono inne śmietniki i samochody. To właśnie w tym momencie doświadczyliśmy wielokrotnego ostrzału z broni o kalibrze 9 mm".

Na dwóch karaibskich wyspach - departamentach zamorskich Francji, Martynice i Gwadelupie, od tygodnia trwają gwałtowne protesty związane z surowymi obostrzeniami mającymi na celu opanowanie pandemii COVID-19.