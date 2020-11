We Francji gwałtownie wzrasta liczba zakażeń SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby w tym kraju wykryto 46 290 nowych infekcji koronawirusem, a na COVID-19 zmarło 231 chorych - poinformowały władze w niedzielę 1 listopada. W ciągu ostatniego tygodnia do szpitali przyjęto 17 450 pacjentów z koronawirusem, 2 605 z nich na intensywną terapię.

Zdjęcie Ulice Paryża, zdjęcie z 31 października 2020 /STEPHANE DE SAKUTIN/AFP /AFP

Od początku epidemii wirusem SARS-CoV-2 we Francji zakaziło się ponad 1,41 mln osób, z których 37 019 zmarło. Liczba osób leczonych w szpitalach stale rośnie.

Reklama





W piątek rozpoczął się we Francji drugi ogólnokrajowy lockdown, co oznacza m.in. zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionej potrzeby. Jak stwierdził premier Jean Castex, który wcześniej wielokrotnie deklarował, że zrobi wszystko, by drugiego lockdownu uniknąć, "po prostu nie było innego wyjścia".

Ograniczenia mają potrwać miesiąc, choć prezydent Emmanuel Macron stwierdził w środę, że mogą zostać zniesione wcześniej, o ile liczba nowych zakażeń spadnie poniżej 5 tys. dziennie.

Jak wynika z zestawienia agencji Reutersa, liczba nowych zakażeń we Francji gwałtownie rośnie od początku października. Pierwszego dnia października wykryto ich 13 970. Największy do tej pory dzienny przyrost infekcji - 52 010 odnotowano w niedzielę 25 października.



Zobacz też: