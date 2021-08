Kolektyw Le Nombre Jaune, który publikuje dane o protestach w miastach, szacuje, że co najmniej 319 290 demonstrantów zebrało się na protestach w całym kraju.

Około 220 manifestacji rozpoczęło się wczesnym popołudniem w największych miastach kraju. Poza Paryżem dwa najważniejsze wydarzenia miały miejsce w Montpellier (9,5 tys. osób) i w Miluzie (około 5,5 tys. osób). Znaczące protesty odnotowano również w Rennes, Lyonie, Lille, Tuluzie czy Perpignan.



- Nie jestem przeciwko szczepionce (na COVID-19 - red.), ale przeciwko paszportom sanitarnym - oświadczył członek ruchu Patriotów David Vidal Ponsard, były członek skrajnie prawicowej partii Front Narodowy (obecnie Zjednoczenie Narodowe), który zgromadził manifestantów przed Szkołą Wojskową w Paryżu.



"Propaganda"

Konkurencyjna manifestacja w stolicy została zorganizowana przez ruch "żółtych kamizelek". Jej uczestnicy potępili "propagandę", jaką ich zdaniem media i rząd francuski rozpowszechniają na temat szczepionek przeciw COVID-19.



- Szczepionka nie jest rozwiązaniem - przekonywała protestująca emerytka Helene Vierondeels. - Powinniśmy raczej przestać likwidować łóżka szpitalne i kontynuować respektowanie zasad sanitarnych - dodała.



Do godz. 19 policja zatrzymała 16 osób, w tym dwie w Paryżu. Trzech funkcjonariuszy zostało lekko rannych podczas manifestacji.



Można zostać zawieszonym

W minionym tygodniu minister zdrowia Olivier Veran zapowiedział, że obowiązek okazywania paszportów sanitarnych w miejscach publicznych może zostać przedłużony poza 15 listopada, limit określony przez prawo.



Przepustka sanitarna obowiązuje od 21 lipca osoby udające się do miejsc kultury i rozrywki, a od 9 sierpnia przy wejściu do kawiarni, restauracji czy pociągów. Od 16 sierpnia trzeba ją okazywać również w wielu centrach handlowych, a od poniedziałku będzie wymagana od pracowników obsługujących klientów. Pracownik, który odmówi okazania tego certyfikatu, może zostać zawieszony w pełnieniu obowiązków.



Związek zawodowy słynnego paryskiego domu handlowego Galeries Lafayette wezwał do bezterminowego strajku przeciwko paszportom sanitarnym dla pracowników. Jednym z punktów spornych między związkiem a zarządem jest ustanowienie wejścia do pracy bez kolejki dla zaszczepionych pracowników, a nie dla tych, którzy mają przedstawić testy na koronawirusa.