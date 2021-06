Niektórzy pracownicy obawiają się powrotu do biur i chcieliby pozostać w trybie pracy zdalnej. Mogą być jednak zmuszeni przez swojego pracodawcę do pracy stacjonarnej, ponieważ we Francji praca zdalna nie jest prawnie uregulowana, poza tymczasową regulacją w formie rozporządzenia rządu związanego z ograniczeniem skutków pandemii.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 1 164 osób. W szpitalach zmarło 64 chorych. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 110 091 - podała w poniedziałek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Wielka Brytania wyklucza Portugalię z "zielonej listy". Kilkadziesiąt tysięcy przerwanych urlopów



Do szpitali przyjęto 383 chorych, 97 na oddziały intensywnej terapii.Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 202 do 14 323.Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 2 472 chorych. Od początku pandemii jedną dawkę szczepionki otrzymały 28 271 153 osoby (tj. 42,2 proc. populacji i 53,8 proc. osób dorosłych), a 12 517 222 dwie dawki (tj. 18,7 proc. populacji i 23,8 proc. dorosłych). W pełni zaszczepionych jest 13 997 549 osób. W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 564 923 osoby, z czego 313 700 pierwszą dawką, a 251 223 drugą.