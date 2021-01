Francja: Na nielegalnej imprezie sylwestrowej bawiło się 2,5 tys. osób

Podczas zorganizowanej w sylwestra w Bretanii nielegalnej imprezy typu rave-party doszło do stać z policją i podpalenia radiowozu. W piątek wieczorem w MSW zebrał się sztab kryzysowy ws. imprezy.

Zdjęcie Podczas interwencji policji w noc sylwestrową w stronę funkcjonariuszy rzucano kamieniami /GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP /AFP

Uczestnicy rave-party, którzy przyszli na imprezę w Lieuron w departamencie Ille i Vilaine w Bretanii, pozostawali na miejscu do późnych godzin wieczornych w Nowy Rok. Po interwencji wzmocnionych sił policji w nocy z czwartku na piątek młodzi ludzie rozproszyli się w opuszczonych hangarach spółki transportowej przy drodze D177 łączącej Rennes i Redon.

Policja spisała w sumie 200 osób, które opuściły teren. Zarzuca się im "agresywne zachowanie wobec funkcjonariuszy, złamanie przepisów dotyczących godziny policyjnej, brak masek w przestrzeni publicznej, a także uczestnictwo w nielegalnej imprezie i używanie środków zmieniających nastrój" - podała stacja radiowa France Info na swym portalu.

Podczas interwencji policji w noc sylwestrową w stronę funkcjonariuszy rzucano kamieniami. - podają francuskie media. Doszło też do podpalenia wozu policyjnego.

- Tu nie chodzi o rutynową interwencję policyjną, ale o operację związaną z naruszeniem porządku publicznego i zagrożeniem epidemiologicznym - oświadczyła rzeczniczka MSW Camille Chaize. Te okoliczności tłumaczą, dlaczego było konieczne zwołanie przez ministra spraw wewnętrznych Geralda Darmanin narady sztabu kryzysowego ws. bretońskiej imprezy. Odbyła się ona w późnych godzinach wieczornych w piątek.

