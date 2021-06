Po ogłoszeniu przez premiera Jeana Castexa zniesienia od czwartku obowiązku noszenia maseczek w otwartej przestrzeni oraz likwidacji godziny policyjnej od 20 czerwca, prezydent Macron stwierdził, że rząd może sobie "pogratulować właściwej strategii" w walce z pandemią.

Szef państwa przypomniał jednak Francuzom, że nadal muszą zachować ostrożność i zachęcił wszystkich współobywateli do dalszego szczepienia się, "które jest jedynym sposobem walki z tą epidemią w dłuższej perspektywie".



Tymczasem w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 3058 osób. W szpitalach zmarło 45 kolejnych chorych na Covid-19, natomiast w domach opieki od piątku odnotowano cztery takie zgony. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła w kraju do 110 607 - podała w środę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).



Mniej chorych w szpitalach

Do szpitali przyjęto w ciągu ostatniej doby 198 chorych na Covid-19, w tym 39 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych z koronawirusem zmniejszyła się o 489 do 11 519. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 1873 chorych na Covid-19.



Co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało od początku kampanii we Francji 31 083 259 osób (tj. 46,4 proc. populacji i 59,2 proc. osób dorosłych), a 15 108 806 dwie dawki (tj. 22,6 proc. populacji i 28,8 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 676 509 osób, z czego 318 291 pierwszą dawką, a 358 218 - drugą.