Francja: Dobowy rekord liczby zakażeń. Najwięcej od początku pandemii

Oprac.: Paulina Sowa Koronawirus z Chin

Minionej doby we Francji wykryto 208 tys. przypadków zakażeń koronawirusem. To największa dobowa liczba zakażeń od początku pandemii. O rekordzie poinformował minister zdrowia Olivier Veran. To także największa liczba dobowych infekcji w Europie od początku pandemii.

Zdjęcie Ulice Paryża, zdj. ilustracyjne / AFP