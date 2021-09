Podczas przesłuchania poruszono kilka kwestii, takich jak brak środków i sprzętu medycznego na początku kryzysu zdrowotnego oraz noszenie maseczek początkowo uznanych przez władze za niepotrzebne, by zwalczać koronawirusa. Buzyn jest pierwszą na świecie minister, która jest objęta dochodzeniem dotyczącym zarządzania podczas pandemii COVID-19.

Pełniła obowiązki szefowej resortu zdrowia od maja 2017 do lutego 2020 roku, kiedy to ustąpiła ze stanowiska pod naciskiem prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Wystartowała wówczas w wyborach na stanowisko mer Paryża, ale przegrała ze sprawującą urząd socjalistką Anne Hidalgo.



Reklama

Kłopoty czekają Emmanuela Macrona?

W styczniu Buzyn została powołana do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie - przypomina Reuters. Media prognozują, że przesłuchani będą również obecny minister zdrowia Olivier Veran i były premier Edouard Philippe, a samo śledztwo może mieć poważne konsekwencje polityczne dla Macrona, który przygotowuje się do ponownego startu w wyborach prezydenckich w 2022 roku, choć oficjalnie nie zgłosił jeszcze swojej kandydatury.



W połowie października 2020 r. służby przeszukały domy i biura Verana, Philippe'a i byłych członków rządu - w tym Buzyn oraz rzeczniczki rządu Sibeth Ndiaye, a także dyrektora generalnego ds. zdrowia Jerome'a Salomona i dyrektor generalnej ds. zdrowia publicznego Genevieve Chene.