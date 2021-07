Francja: Awaria sieci elektrycznej w punkcie szczepień. "Celowy atak"

W miejscowości Audincourt, na wschodzie Francji doszło do "celowego ataku" na instalację elektryczną punktu szczepień przeciw COVID-19. Przerwa w dostawie energii elektrycznej trwała do półtorej godziny. W tym czasie w pozbawionych prądu chłodziarkach było ok. 3500 dawek szczepionki Pfizera. Po przywróceniu zasilania, dawki przewieziono do laboratorium w celu sprawdzenia ich przydatności.

Zdjęcie Szczepienie przeciw COVID-19 / NARONG SANGNAK / PAP/EPA