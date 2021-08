Francja: Airbnb zablokowała 240 tys. rezerwacji

Koronawirus z Chin

W ciągu roku trwania pandemii COVID-19 na platformie Airbnb zablokowano 240 tys. rezerwacji we Francji. To sposób, by uniknąć dużych nielegalnych imprez.

Zdjęcie Prawie 53 tys. osób nie mogło dokonać rezerwacji w Paryżu / 123RF/PICSEL