Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do samodzielnego użytku pierwszy "domowy" test na koronawirusa SARS-CoV-2. Pozwala on pobrać próbkę i sam wykonuje badanie, bez konieczności wysyłania wymazu do laboratorium. Wynik uzyskuje się po 30 minutach.

Zdjęcie FDA zatwierdziła pierwszy "domowy" test na COVID-19 do samodzielnego użytku, zdj. ilustracyjne /Irfan Khan /Getty Images

Test firmy Lucira Health wykonywany jest podobnie jak inne badania na obecność koronawirusów - informuje Reuters. Trzeba pobrać wymaz z nosa. Następnie wystarczy umieścić próbkę w urządzeniu, które analizuje, czy znajduje się w niej patogen wywołujący chorobę COVID-19.

Wymazu nie trzeba wysyłać do laboratorium

Przedstawiciel FDA Stephen Hahn tłumaczy, że już wcześniej pojawiły się autoryzowane testy do domowego użytku. Jednak ten test po raz pierwszy pozwala nie tylko pobrać próbkę, ale sam wykonuje też badanie i pokazuje w ciągu 30 minut, jaki jest wynik.

Wymazu nie trzeba wysyłać do laboratorium.

Warunkiem ukończenie 14 lat

Sprzęt do takiego badania może być wykorzystywany we własnym domu, jak i w szpitalach czy biurach. Aby samodzielnie wykonać test, trzeba jednak ukończyć co najmniej 14 lat.

FDA zwraca uwagę, że choć wkrótce powinny być dostępne pierwsze szczepionki przeciwko COVID-19, testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wciąż będą miały kluczowe znaczenie w kontrolowania pandemii.

Jeff Shuren z FDA twierdzi, że w przyszłości powinno być dostępnych więcej tego rodzaju testów do samodzielnego użytku.

