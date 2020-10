Hiszpańska firma biotechnologiczna wprowadziła na rynek test na COVID-19, który można przeprowadzić samemu w domu. Jest to molekularny test typu PCR, rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). "Chodzi nam o ograniczenie mobilności osób, które mogą być chore na koronawirusa" - czytamy w wydanym komunikacie.

Zestaw do przeprowadzenia testu typu PCR należy zamówić przez internet. Aby go przeprowadzić, wystarczy pobrać próbkę śliny i umieścić ją w specjalnej probówce. Można to zrobić nie wcześniej niż pół godziny po jedzeniu. Całość odbierze firma kurierska, przewiezie do laboratorium, a wynik testu przyjdzie mailem - po 24 godzinach.

Firma Igenomix z Walencji informuje, że test bada zawartość kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 w pobranych próbkach, a sposób jego przeprowadzania jest zalecany przez WHO.

Hiszpańska firma biotechnologiczna - wynalazca testu - od początku pandemii jest zaangażowana w leczenie koronowirusa. To ona właśnie zainicjowała przeprowadzanie testów drive thru - bez wysiadania z samochodów.

Ponad 25 tysięcy przypadków przez weekend

W poniedziałek (12 października) hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono w kraju ponad 9,2 tys. infekcji koronawirusem.



Z szacunków resortu wynika, że od piątku ponad 27,8 tys. osób zakaziło się SARS-CoV-2. Od początku epidemii koronawirusa w Hiszpanii wykryto 888 968 przypadków. Wśród regionów o największej liczbie nowych przypadków zachorowania są wspólnoty autonomiczne Madrytu, Katalonii, Andaluzji, Kastylii i Leonu, a także Nawarry.



Według wyliczeń ministerstwa zdrowia, od piątku liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 195. Od początku epidemii zmarło 33 124 pacjentów.



