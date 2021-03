Coraz więcej krajów w Europie zaostrza restrykcje. Od dziś w 16 francuskich departamentach, w tym w Paryżu, obowiązuje czterotygodniowy lockdown. - Epidemia przyspiesza - oznajmił premier Francji Jean Castex, ogłaszając obostrzenia. Nowe ograniczenia wprowadzi też Bułgaria i Ukraina. W tym tygodniu przepisy antyepidemiczne zaostrzyły już Włochy i Hiszpania.

Zdjęcie Europa się zamyka: Kolejne zaostrzenia we Francji, nowe ograniczenia na Ukrainie i w Bułgarii. Tymczasem Wielka Brytania luzuje obostrzenia /CHRISTOPHE PETIT TESSON /PAP/EPA

W Paryżu, a także w regionie paryskim Ile-de-France i objętych lockdownem departamentach, zamknięte zostaną sklepy z produktami, które nie są niezbędne do życia. Mieszkańcy będą mogli wychodzić z domu na odległość 10 km i nie będą mogli przemieszczać się między departamentami z wyjątkiem wyjątkowych sytuacji i w celach zawodowych. Szef rządu zalecił pracę zdalną przynajmniej cztery dni w tygodniu wszystkim tym pracownikom i zakładom pracy, które mogą w tym trybie funkcjonować.

W całej Francji wciąż obowiązuje najdłuższa w Europie godzina policyjna, trwająca od godz. 18 do 6 rano, a od soboty (20 marca) od godz. 19 do 6 rano. Zamknięte są bary, restauracje, kina, teatry, muzea, siłownie i wyciągi narciarskie.

W Bułgarii powrót do ogarniczeń

W Bułgarii od poniedziałku zamknięte będą wszystkie placówki edukacyjne, restauracje, centra handlowe i większe sklepy, kina, teatry i siłownie. Takie ograniczenia potrwają co najmniej 10 dni w całym kraju i dwa tygodnie w jego stolicy - Sofii. Na początku marca w Bułgarii zniesiono większość związanych z epidemią koronawirusa restrykcji, chociaż od początku lutego zwiększała się liczba zakażeń. Rząd zdecydował w czwartek o powrocie do obostrzeń, gdyż krzywa zachorowań wciąż rośnie, zbliżając się do poziomu z szczytu drugiej fali epidemii, która miała w tym kraju miejsce pod koniec listopada 2020 r.

Trzytygodniowy lockdown w Kijowie

W stolicy Ukrainy - Kijowie - od soboty będzie obowiązywać trzytygodniowy lockdown - poinformował w czwartek mer miasta Witalij Kliczko. Zamknięte zostaną centra handlowe i placówki kultury, w tym kina i teatry. Nie będzie też można organizować imprez masowych, ograniczona zostanie liczba osób mogących modlić się w świątyniach. Restauracje nie będą przyjmowały klientów, dopuszczalna będzie jedynie sprzedaż na wynos. Kliczko ogłosił, że wszystkie przedsiębiorstwa państwowe i urzędy przejdą na pracę zdalną i zaapelował, by taki sam tryb pracy został wprowadzony w prywatnych przedsiębiorstwach. Na Ukrainie od lutego wzrasta liczba zakażeń i spowodowanych nimi zgonów. W tym tygodniu średnia dzienna liczba ofiar koronawirusa zrównała się z tą notowaną w szczycie drugiej fali epidemii.

Sytuacjach w Czechach i na Słowacji

W Czechach otwarte są tylko sklepy z najpotrzebniejszym asortymentem, a restauracje serwują jedynie posiłki na wynos. Zamknięte są miejsca rozrywki, obiekty sportowe (w tym wyciągi narciarskie) i placówki kultury. Region swojego zamieszkania można opuszczać tylko z uzasadnionych powodów, takich jak dojazd do pracy czy konieczność pomocy członkom rodziny. Od godz. 21 do 5 rano obowiązuje godzina policyjna, podczas której bez uzasadnionej przyczyny nie wolno wychodzić z domu. W zakładach pracy zatrudniających więcej niż 10 osób pracownicy niewykonujący swoich zadań zdalnie musza obowiązkowo raz w tygodniu przechodzić badania na obecność koronawirusa.

Na Słowacji miejsce zamieszkania można opuszczać tylko w określonych sytuacjach. By pójść do pracy czy uprawiać sport na świeżym powietrzu trzeba mieć jednak negatywny wynik badania na obecność koronawirusa. Bez takiego zaświadczenia można tylko wyjść do najbliższego sklepu po niezbędne zakupy, do apteki, lekarza, punktu wykonywania testów czy do bliskich osób, jeżeli potrzebują pomocy. Wynik testu (antygenowego lub PCR) można też zastąpić zaświadczeniem potwierdzającym przebycie infekcji lub zaszczepienie przeciw COVID-19. Generalnie zakazane jest opuszczanie powiatu zamieszkania, rząd zapowiedział w środę, że ograniczy również możliwość opuszczania kraju w celach turystycznych.

Włochy: Bez zaświadczenia nie wyjdziesz z domu

We Włoszech od poniedziałku do 6 kwietnia w większości regionów, w tym w największych miastach, obowiązują zaostrzone przepisy antyepidemiczne. Wychodzenie z domu dozwolone jest tam tylko w uzasadnionych przypadkach związanych z pracą, zdrowiem czy niezbędnymi zakupami. Opuszczając miejsce zamieszkania, trzeba mieć przy sobie zaświadczenie (w formie papierowej lub elektronicznej) zawierające dane osobowe, trasę i cel wyjścia. Nauka w szkołach wszystkich szczebli odbywa się zdalnie, działają tylko sklepu z niezbędnymi towarami, w prywatnych mieszkaniach nie wolno przyjmować gości. W całych Włoszech generalnie zakazane jest przemieszczanie się wewnątrz kraju, od godz. 22 do 5 rano obowiązuje też godzina policyjna.

Hiszpania: Zakaz opuszczania wspólnot autonomicznych

W Hiszpanii w środę wszedł w życie obowiązujący do niedzieli, w trakcie tamtejszego długiego weekendu, zakaz opuszczania wspólnot autonomicznych. Podróżować miedzy regionami kraju można jedynie w uzasadnionych przypadkach, takich jak powody zawodowe czy zdrowotne. Ograniczono również liczbę osób mogących siedzieć przy restauracyjnych stolikach, w prywatnych spotkaniach w domach mogą uczestniczyć tylko członkowie najbliższej rodziny. W całym kraju w nocy obowiązuje godzina policyjna. Dokładny czas jej trwania zależy od regionu, zazwyczaj zaczyna się o godz. 22 i kończy o 6 rano.

Niemcy łagodzą część restrykcji

W Niemczech lockdown został na razie przedłużony do 28 marca, ale część restrykcji została już złagodzona. Do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie szkół podstawowych, stopniowo wznawiana jest nauka w klasach w szkołach średnich. Na nowo otwarto zakłady fryzjerskie i niektóre zamknięte wcześniej sklepy. Nadal nieczynne pozostają restauracje, placówki kultury i obiekty sportowe. W całym kraju w sklepach i pojazdach transportu zbiorowego obowiązkowe jest noszenie maseczek chirurgicznych lub masek z filtrem (FFP2 lub FFP3). W prywatnych spotkaniach może uczestniczyć do pięciu osób z dwóch różnych gospodarstw domowych, nie wliczając w to dzieci do 14 roku życia.

Brytyjscy uczniowie wracają do szkół

W Wielkiej Brytanii uczniowie powrócili do szkół. To pierwszy etap przewidzianego na kilka faz luzowania obowiązujących ograniczeń. Zasady wciąż obowiązującego lockdownu nieznacznie różnią się pomiędzy poszczególnymi częściami Wielkiej Brytanii. W całym kraju z domu można wychodzić tylko z uzasadnionego powodu, obowiązuje też zakaz spotkań towarzyskich i odwiedzin w prywatnych domach, z wyjątkiem konieczności sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami potrzebującymi pomocy. Zamknięte są sklepy, które nie sprzedają towarów pierwszej potrzeby, punkty usługowe, obiekty sportowe i rozrywkowe. Restauracje prowadzą sprzedaż na wynos. Od soboty złagodzono restrykcje w Walii, gdzie zniesiono generalny nakaz pozostawania w domach zastępując go obowiązkiem pozostawania w pobliżu miejsca zamieszkania.

W Portugalii otwarto kościoły

W Portugalii w poniedziałek ponownie otwarto placówki handlowe i usługowe nieoferujące towarów pierwszej potrzeby, a także kościoły. Do klas wrócili uczniowie szkół podstawowych. Według zapowiedzi rządu zajęcia w tradycyjnej formie w gimnazjach i szkołach średnich mają zostać przywrócone 5 kwietnia. Placówki kultury mogą wznowić działalność w drugiej połowie kwietnia, ale dalsze luzowanie obostrzeń będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej.

Godzina policyjna na Węgrzech

Na Węgrzech co najmniej do 22 marca zamknięte będą wszystkie sklepy z wyjątkiem m.in. spożywczych i aptek, a także wszystkie punkty usługowe z wyjątkiem m.in. prywatnych gabinetów lekarskich. Do 7 kwietnia zamknięto przedszkola i szkoły podstawowe, zajęcia w tych ostatnich będą się odbywać zdalnie. Już wcześniej nauka w tym trybie była prowadzona w szkołach średnich i na uczelniach. Nadal obowiązuje godzina policyjna od godz. 20 do 5 rano.

Litwa łagodzi restrykcje

Na Litwie obostrzenia są stopniowo łagodzone. Od poniedziałku ponownie otwarto większość sklepów, muzea i galerie sztuki. Już wcześniej zezwolono na otwarcie zakładów fryzjerskich i bibliotek oraz wznowiono odprawianie mszy świętych z udziałem wiernych. Lokale gastronomiczne i obiekty sportowe pozostają zamknięte. Nauka w szkołach wciąż odbywa się zdalnie.