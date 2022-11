"Epidemia ponownie zabija". Premier Francji o nowej fali koronawirusa

Przed wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem przestrzegła premier Francji Élisabeth Borne. Przyznała we wtorek, że martwią ją niskie wskaźniki szczepień nie tylko przeciw COVID-19, ale i grypie. Jak dodała, problemem w kraju staje się nie tylko nowa fala SARS-CoV-2, ale także wzrastająca liczba zapaleń oskrzelików. Zaapelowała do Francuzów, by nałożyli sami na siebie dodatkowe restrykcje pandemiczne.

Zdjęcie Élisabeth Borne przypomniała, że w zeszłym tygodniu z powodu COVID-19 zmarło we Francji 400 osób / STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / East News