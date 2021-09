Dane zebrano z 29 krajów - w większości europejskich, ale także z USA i Chile. Bazowano na oficjalnych rejestrach zgonów za ubiegły rok. Średnia długość życia zmniejszyła się w 27 państwach. Naukowcy zauważyli największy spadek w USA, gdzie wskaźniki w 2020 r. zmniejszyły o 2,2 roku w stosunku do 2019 r. Zaraz po Stanach znalazła się Litwa (1,7).

Stan jak w czasie II wojny światowej

Jeden z autorów dr Jose Manuel Aburto wskazał, że w krajach takich jak Hiszpania, Włochy, Belgia czy Walia i Anglia ostatni drastyczny spadek średniej długości życia notowano podczas drugiej wojny światowej.

Wyniki opublikowano w "International Journal of Epidemiology". - Średnia długość życia zmniejszyła się o ponad rok dla kobiet w ośmiu krajach oraz dla mężczyzn w 11 krajach. Należy wziąć pod uwagę fakt, że dotychczas mieliśmy do czynienia ze wzrostem długości życia o rok co około pięć lat w każdym z tych krajów - wytłumaczył.



Reklama

Większy spadek zaobserwowano wśród mężczyzn. Spadki wskaźników przypisano oficjalnie zarejestrowanym zgonom z powodu COVID-19.