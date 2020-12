Dwie trzecie Włochów chce zaszczepić się przeciwko COVID-19

Dwie trzecie Włochów deklaruje gotowość do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi - to wyniki sondażu, przeprowadzonego na zlecenie krajowego Instytutu Służby Zdrowia. Celem rozpoczynającej się wkrótce kampanii jest zaszczepienie 42 mln osób do końca lata.

Tuż przed niedzielną inauguracją szczepień w krajach UE - najpierw personelu medycznego - opublikowano we Włoszech rezultaty sondażu wskazujące, że 67 proc. obywateli wyraża gotowość do przyjęcia preparatu. Odsetek ten wzrasta do 84 proc. wśród osób mających więcej niż 65 lat.

Odnotowano, że także młodzi ludzie w wieku od 18 do 34 lat chcą się zaszczepić. Taki zamiar deklaruje 76 proc. z nich.

- Wyniki tego sondażu dowodzą odpowiedzialnej postawy Włochów - podsumował prezes Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro. Dane te uznał za powód do optymizmu przed masową kampanią szczepień.

Pierwsza zaszczepiona zostanie pielęgniarka

Celem władz medycznych kraju jest zaszczepienie do przełomu lata i jesieni 42 mln mieszkańców Włoch, czyli 70 proc. ludności.

Poinformowano, że pierwszą osobą we Włoszech, która 27 grudnia otrzyma szczepionkę, będzie pielęgniarka z rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani. Ta znana placówka jest od końca stycznia na pierwszej linii walki z koronawirusem. To tam, na początku pandemii, wyleczono dwoje zakażonych chińskich turystów z miasta Wuhan.

