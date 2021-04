Dr Cessak: Ryzyko zakrzepów jest wyższe u palaczy niż zaszczepionych preparatem Johnson&Johnson

Dużo wyższe ryzyko wystąpienia zakrzepów niesie ze sobą przechorowanie COVID-19, a także palenie papierosów czy przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych niż zaszczepienie preparatem firmy Johnson & Johnson - pokazują dane udostępnione przez dr. Grzegorza Cessaka, prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i członka zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Zdjęcie Dawki szczepionki Johnson & Johnson / Tom Williams/CQ-Roll Call / Getty Images

Z zestawienia przywołanego przez Cessaka wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów u osoby zakażonej SARS-CoV-2 wynosi 16,5 proc. Z kolei u osoby, która przyjęła szczepionkę Johnson&Johnson ryzyko to wynosi 0,0001 proc. Oznacza to, że zakrzepy pojawiają się u jednej osoby na milion zaszczepionych tym preparatem.

Ryzyko wystąpienia zakrzepów wyższe niż w przypadku szczepienia niesie ze sobą przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych (prawdopodobieństwo wynosi od 0,05 do 0,12 proc.) i palenie papierosów (0,18 proc.).



Dzień wcześniej na konferencji prasowej dr Cessak mówił, że przypadki nietypowych zakrzepów krwi z małopłytkowością, które wystąpiły w USA po zastosowaniu szczepionki Johnson & Johnson, są ultrarzadkie.

"Chcę mocno podkreślić, że Europejska Agencja Leków (EMA) oceniła bezpieczeństwo i skuteczność i jakość tej szczepionki bez żadnych odstępstw na podstawie wyników badań klinicznych. Wykazuje ona skuteczność we wszystkich grupach wiekowych - od 18 roku życia daje wysoką ochronę przed hospitalizacją i pełną ochronę przed zgonem" - mówił. Ochrona jest zapewniona 14 dni po podaniu jednej dawki.

Pierwsza partia szczepionek Johnson & Johnson trafiła do Polski w środę 14 marca. Dostarczono około 120 tys. dawek. Preparat ma być stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.

Źródła danych na grafice:

