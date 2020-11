Dr Anthony Fauci: W drugim lub trzecim kwartale 2021 roku stopniowe przywracanie normalności

- To nie będzie jak włączenie światła (...). To będzie stopniowe przywracanie normalności w miarę upływu tygodni i miesięcy - uważa dr Anthony Fauci, dyrektor amerykańskiego Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych.

W rozmowie z CNN Fauci stwierdził, że Amerykanie mogą oczekiwać, iż dopiero w drugim lub trzecim kwartale 2021 roku "zaczną zbliżać się do pewnego stopnia normalności". - To nie będzie jak włączenie światła (...). To będzie stopniowe przywracanie normalności w miarę upływu tygodni i miesięcy (...) - ocenił.

Najbardziej znany doktor w USA uznał, że nawet przy powszechnym szczepieniu ważne będzie dalsze noszenie maseczek oraz dezynfekowanie rąk. - Nie możemy porzucić podstawowych środków - ostrzegł, podkreślając, że nawet najlepsze szczepionki nie będą w stu procentach skuteczne.

Znaczne pogorszenie się sytuacji w USA

Sytuacja epidemiczna w USA znacznie pogorszyła się w ubiegłym tygodniu. Koronawirus w Stanach Zjednoczonych rozprzestrzenia się w najszybszym tempie od zdiagnozowania pierwszego przypadku 20 stycznia w stanie Waszyngton. Od piątku do niedzieli w USA wykryto co najmniej 481 tys. nowych przypadków SARS-CoV-2, a w tydzień ponad milion. W piątek pobito dobowy rekord - 177 tys.

Próbując zmniejszyć tempo przyrostów, gubernatorzy wprowadzają nowe restrykcje. Zgodnie z przypuszczaniami wysoka liczba nowych przypadków skutkować będą w ciągu kilku dni przeciążeniem szpitali, które w niektórych stanach działają już na granicy możliwości.

W Michigan gubernator Gretchen Whitmer ogłosiła nowe ograniczenia. W barach i restauracjach nie można spożywać posiłków wewnątrz lokali. Kasyna i kina będą zamknięte. Chociaż siłownie mogą być otwarte, to zajęcia grupowe są zabronione. Szkoły średnie i uczelnie muszą prowadzić wszystkie zajęcia zdalnie.

Nadzieje związane ze szczepionkami

Wstępne wyniki badań klinicznych szczepionki przeciw koronawirusowi Moderny wykazały skuteczność na poziomie 94,5 proc. - podała w poniedziałek ta amerykańska firma. Nie stwierdzono też znaczących uwag dotyczących bezpieczeństwa środka.

Moderna jest drugą zachodnią firmą, która opublikowała wstępne wyniki trzeciej fazy badań klinicznych. Wcześniej zrobiły to firmy BioNTech i Pfizer, które oszacowały skuteczność wspólnej szczepionki na ponad 90 proc. Oba środki to szczepionki nowej generacji mRNA, będące pierwszymi w swoim rodzaju.

Obie szczepionki wymagają transportu i przechowywania w bardzo niskich temperaturach - w przypadku preparatu Moderny, jest to minus 20 stopni Celsjusza. Jak jednak podała firma, szczepionka może być używana do 30 dni po rozmrożeniu przechowywana w lodówce, podczas gdy w przypadku Pfizer/BioNTech okres ten wynosi pięć dni.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski (PAP)