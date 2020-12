Donald Trump poinformował o zatwierdzeniu szczepionki firmy Moderna

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek na Twitterze dopuszczenie do stosowania drugiej szczepionki przeciwko COVID-19, opracowanej przez amerykańską firmę Moderna. Trump zrobił to mimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony Agencji Żywności i Leków (FDA).

Panel doradców amerykańskiej Agenci Żywności i Leków (FDA) jednomyślnie opowiedział się za dopuszczeniem w trybie ratunkowym szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna.

W USA została już dopuszczona do użycia szczepionka przeciwko COVID-19 amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Pfizer i niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech. W Stanach Zjednoczonych została ona już wprowadzona do użycia, podobnie jak w Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

"Szczepionka Moderny przytłaczająco zatwierdzona. Dystrybucja zacznie się natychmiast" - napisał Trump.

Mimo braku oficjalnego komunikatu FDA w sprawie szczepionki, w czwartek panel doradców zagłosował stosunkiem głosów 20 do 0 za dopuszczeniem w trybie ratunkowym tego preparatu do użycia.

Obie szczepionki działają w ten sam sposób

Eksperci FDA w swej opinii podkreślili, że korzyści ze szczepionki firmy Moderna przewyższają ryzyko zaszczepienia nią osób w wieku co najmniej 18 lat. Ten sam panel wcześniej zatwierdził preparat Pfizera i BioNTech.

Preparat Moderny będzie pierwszą w historii tej 10-letniej firmy biotechnologicznej szczepionką dopuszczoną do użytku i drugą szczepionką przeciwko Covid-19 wprowadzoną do obiegu w USA.

Obydwie szczepionki - zarówno firmy Moderna, jak i Pfizera oraz BioNTech - działają w taki sam sposób. Zawierają tzw. matrycowy kwas rybonukleinowy (mRNA) kodujący białko z otoczki osłonowej koronawirusa SARS-CoV-2. Sam m-RNA znajduje się w osłonie lipidowej, wnika do komórki i uruchamia w rybosomach produkcję białka, które z kolei wywołuje reakcje odpornościową układu immunologicznego zaszczepionej osoby.

W piątek szczepieniu preparatem BioNTech i Pfizer publicznie poddali się wiceprezydent Mike Pence i jego żona Karen.

