- Wariant Omikron wirusa eksploduje w całej Europie. On jest tutaj, w naszym kraju, i będziemy widzieć ogromny wzrost zakażeń. Rozprzestrzenia się tak agresywnie we wszystkich grupach wiekowych, że prawdopodobnie zobaczymy wzrost infekcji w tempie, które znacznie przekracza wszystko, co widzieliśmy do tej pory - to jest tak poważne - mówił w telewizyjnym wystąpieniu premier Micheal Martin.

Koronawirus. Obostrzenia w Irlandii

Poinformował, że ponad jedna trzecia wszystkich wykrytych zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach była spowodowana nowym wariantem.

Szef irlandzkiego rządu ogłosił, że od niedzieli wszystkie lokale gastronomiczne, kina i teatry muszą być zamykanie o godz. 20, dłużej mogą trwać tylko wesela, ale tylko do północy, a liczba uczestników musi być ograniczona do 100 osób. We wszystkich imprezach masowych pod dachem będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 50 proc. przewidzianej widowni lub 1000 osób, w zależności od tego, która z tych liczb jest mniejsza, a na otwartym powietrzu będzie 50 proc. lub 5000 osób.

Osoby wskazane jako bliskie kontakty zakażonych będą musiały ograniczyć przemieszczanie się - przez pięć dni, jeśli otrzymały dawkę przypominającą więcej niż tydzień wcześniej i w tym czasie muszą wykonać trzy testy antygenowe, lub przez 10 dni, jeśli nie przyjęły dawki przypominającej, a służba zdrowia zdecyduje, ile i jakiego rodzaju testy powinny wykonać.

Wszyscy przyjeżdżający z zagranicy muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa i zalecane jest, by przez pięć dni po przyjeździe wykonywali codziennie testy antygenowe.

Premier: Nie jest to wiadomość, którą chciałem wam przynieść

Nowo ogłoszone restrykcje mają obowiązywać do 30 stycznia, przy czym data ta będzie podlegała przeglądowi. Już na początku grudnia irlandzki rząd wprowadził pewne ograniczenia - m.in. zamknięcie klubów nocnych i nakaz zamykania lokali gastronomicznych o północy - które miały potrwać do 9 stycznia.

Martin powiedział, że rozumie, iż nowe restrykcje będą ciosem dla wielu rodzin i firm. - Nie jest to wiadomość, którą chciałem wam przynieść, i nie jest to wiadomość, którą chcecie usłyszeć. Będziemy w znacznie lepszym miejscu w 2022 roku. Musimy tylko przedostać się na drugą stronę tej fali Omikronu tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe - mówił.

W piątek poinformowano o wykryciu kolejnych 3628 przypadków koronawirusa. Od początku pandemii w Irlandii stwierdzono ich już 644,1 tys., a zmarło z tego powodu 5835 osób.