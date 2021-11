Sytuacja na oddziałach intensywnej terapii w Niemczech pogarsza się - podał we wtorek portal RND. W 50 z około 400 powiatów w całym kraju brakuje bezpłatnych łóżek.

Najgorsza sytuacja jest w Bawarii i Badenii-Wirtembergii. Służby ratownicze często muszą pokonywać duże odległości, aby w sąsiednich powiatach znaleźć pojedyncze wolne łóżka dla pacjentów.

Koronawirus w Niemczech. Minister zdrowia o szczepieniach

- Do końca zimy Niemcy - mówiąc cynicznie - zaszczepią się przeciw COVID-19, wyleczą się lub umrą - stwierdził w poniedziałek tamtejszy minister zdrowia Jens Spahn, ponaglając 1/3 niezaszczepionych rodaków do zdecydowania się na przyjęcie preparatu chroniącego przed ciężkim przebiegiem choroby.

To jego - jak dotąd - najsurowsze słowa, które padły w kontekście pandemii - podał portal Politico.

- W przypadku bardzo zaraźliwego wariantu Delta jest prawdopodobnym, że każdy, kto nie zostanie zaszczepiony, w ciągu najbliższych kilku miesięcy zachoruje i nie będzie miał ochrony. Osiągnie odporność, tylko pytanie - przez infekcję czy szczepienie? Zalecamy to drugie - zaznaczył Spahn.

Jens Spahn: Moderna jest Rolls-Roycem

Polityk odniósł się też do limitów dostaw dla szczepionek Pfizer/BioNTech. Podkreślił, że zarówno ten preparat, jak i wyprodukowany przez Modernę są bardzo dobrymi. - Moderna jest skuteczną i bezpieczną szczepionką. Wielu lekarzy twierdzi, że preparat firmy BioNTech to Mercedes, a Moderna to Rolls-Royce - ocenił minister zdrowia.

Zapowiedział, że wiele szczepień uzupełniających będzie wciąż wykonywanych przy użyciu preparatu Pfizera, który preferuje większość obywateli.

Niezaszczepieni zapłacą za leczenie?

Lekarze z berlińskiej kasy chorych (KV) uważają, że osoby niezaszczepione chore na COVID-19 powinny partycypować w kosztach leczenia szpitalnego. "Będzie można to zrobić albo poprzez wkład własny, albo dopłatę do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód mógłby przynieść korzyści personelowi pielęgniarskiemu ze szpitali i pracownikom medycznym w opiece ambulatoryjnej" - poinformował KV w opublikowanym we wtorek oświadczeniu.

Medycy domagają się też ogólnokrajowego lockdownu dla osób, które się nie szczepiły - podał we wtorek portal Business Insider Deutschland.

Jak dotąd, berlińscy lekarze, którzy chcą też wprowadzenia obowiązku szczepień, poszli najdalej, jeśli chodzi o restrykcje wobec osób niezaszczepionych i opowiadają się za podejmowaniem radykalnych środków w walce z pandemią - podkreślił portal.