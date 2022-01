Według ekspertów z Technicznej Grupy Doradczej WHO ds. Składu Szczepionek przeciw COVID-19, "ewolucja wirusa SARS-CoV-2 będzie kontynuowana", a Omikron "prawdopodobnie nie będzie ostatnim wariantem koronawirusa".

Naukowcy przypomnieli, że chociaż dotychczasowe szczepionki chronią przed ciężkim przebiegiem COVID-19, to ich skuteczność może być mniejsza w przypadku wariantu Omikron.

Dlatego ich zdaniem, obecna strategia polegająca na podawaniu kolejnych dawek przypominających szczepionki, może nie być wystarczająca i nie rozwiąże problemu pandemii.



"Jest mało prawdopodobne, aby strategia walki z koronawirusem oparta na dawkach przypominających oryginalnej szczepionki przeciw COVID-19, była odpowiednia i trwała" - poinformowali.



Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem na powstrzymanie pandemii jest opracowanie nowych szczepionek, które będą lepiej zapobiegać zakażeniom i transmisji koronawirusa.

"Dopóki takie szczepionki nie będą dostępne i wraz z ewolucją koronawirusa, skład obecnych szczepionek przeciw COVID-19 może wymagać aktualizacji, aby zapewnić większą ochronę przed COVID-19" - dodano.



Szczepionki przeciwko wariantowi Omikron

W poniedziałek szef koncernu Pfizer poinformował, że firma rozpoczęła produkcję szczepionki przeciw wariantowi Omikron.



- Ta szczepionka będzie gotowa w marcu. Już teraz zaczęliśmy produkcję pewnej ilości - powiedział Albert Bourla w rozmowie z telewizją CNBC. Jak zaznaczył, preparat ma chronić także przed innymi krążącymi wariantami SARS-CoV-2.



- Mam nadzieję, że osiągniemy w ten sposób coś, co da o wiele lepszą ochronę zwłaszcza przed infekcjami, bo ochrona przed hospitalizacją i śmiercią jest sensowna z obecnymi szczepionkami, o ile otrzyma się trzecią dawkę - powiedział Bourla.



O pracach nad wielowariantową szczepionką poinformował również dyrektor Moderny Stephane Bancel. Zapowiedział, że preparat, który ma chronić również przed Omikronem, ma być gotowy jesienią tego roku.



Omikron w Europie

Według dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę w ciągu kilku najbliższych tygodni ponad połowa ludności Europy będzie zakażona wariantem Omikron.



- Na Starym Kontynencie w pierwszym tygodniu 2022 roku zarejestrowano ponad 7 mln nowych przypadków COVID19 - powiedział dr Hans Kluge na konferencji prasowej w Genewie. - W porównaniu z danymi sprzed dwóch tygodni, stanowi to ponad dwukrotny wzrost nowej liczby infekcji - dodał.

- Jak przewiduje instytut oceny zdrowia przy Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle (IMHE), w tym tempie ponad 50 proc. populacji regionu (Europy) będzie zakażone Omikronem w następne sześć do ośmiu tygodni - oświadczył dyrektor Kluge.

- Fala infekcji Omikronem już wystawia na próbę systemy ochrony zdrowia (...) w wielu państwach, gdzie wariant błyskawicznie się rozpowszechnił. Omikron może również doprowadzić do przeciążenia tych systemów w wielu innych krajach - podkreślił ekspert.

Kluge zwrócił też uwagę, że nowy wariant koronawirusa rozprzestrzenia się szybciej niż jakikolwiek poprzedni. Wezwał wszystkie europejskie państwa, by wprowadziły obowiązek noszenia masek w przestrzeniach zamkniętych, a także by nadać priorytet kampaniom szczepionkowym, w tym dawkom przypominającym. Dotyczy to zwłaszcza ludzi o podwyższonym ryzyku zachorowania, czyli osób starszych i pracowników służby zdrowia.