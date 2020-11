Dania zutylizuje kilkanaście milionów norek

- Wszystkie norki w Danii powinny zostać zutylizowane - ogłosiła premier Mette Frederiksen. Decyzja zapadła po tym, jak odkryto, że SARS-CoV-2 mutuje w organizmach zwierząt, przez co może zagrażać skuteczności przyszłej szczepionki.

Zdjęcie Norki; zdj. ilustracyjne /AFP

Szacuje się, że w Danii żyje około 15-17 mln norek - większość na fermach hodowlanych, których jest ponad tysiąc.



- Transmisja międzygatunkowa na fermach odpowiada za powstanie nowej mutacji koronawirusa, co może zagrażać pracom nad szczepionką - wytłumaczył duński minister zdrowia Magnus Heunicke.



W akcji utylizacji zwierząt wezmą udział wojsko i Duńska Agencja Zarządzania Kryzysowego.



To nie pierwszy raz, kiedy w Danii dochodzi do podobnej akcji.

Miesiąc temu w Danii wykryto, że norki będące nosicielami SARS-CoV-2 mogą zakażać ludzi. Podjęto wtedy decyzję o utylizacji 2,5 mln norek z 63 hodowli.

Dania jest jednym z największych eksporterów norek na świecie.



Koronawirus pierwszy raz został wykryty u norek w sierpniu w Stanach Zjednoczonych.

