Dania i Portugalia znoszą ostatnie obostrzenia. Trudna sytuacja na Litwie

Koronawirus z Chin

Portugalia i Dania znoszą ostatnie obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Jest to możliwe m.in dzięki zaszczepieniu większości obywateli. Z kolejną falą pandemii zmaga się Litwa, gdzie wrócił obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Coraz szersze zastosowanie we Francji i we Włoszech zyskuje tzw. paszport covidowy. Poniżej przegląd aktualnych obostrzeń w Europie.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne / Phil Walter / Staff / Getty Images