Roman Prymula, były minister zdrowia i doradca premiera Czech Andreja Babisza, uczestniczący we wtorek w czesko-izraelskiej konferencji ekspertów na temat systemu szczepień, powiedział, że izraelski system nie jest skomplikowany i to stanowi jego siłę.

Zdaniem Prymuli w sprawnym systemie szczepień w Izraelu kluczowe jest funkcjonowanie centralnego systemu informatycznego. Podkreślił, że tamtejsze centra szczepień mają przygotowaną grupę zastępców dla osób, które z różnych powodów nie mogą zaszczepić się w terminie. Według byłego ministra Izrael ma 320 ośrodków szczepień, które szczepią 150 tysięcy osób dziennie, a ich celem jest 200 tysięcy.

Prezes Czeskiego Towarzystwa Wakcynologicznego Roman Chlibek powiedział po wideokonferencji, że w izraelskim systemie zaangażowane są kasy chorych, które tworzą centra szczepień i zapraszają ludzi na szczepienia. Według Chlibka Czechy powinny się inspirować takim rozwiązaniem, ponieważ to kasy chorych mają najbardziej precyzyjne informacje o chorobach swoich klientów, lepsze niż lekarze pierwszego kontaktu.

Listy z prośbą o pomoc organizacyjną w akcji szczepień wysłali do izraelskich partnerów prezydent Milosz Zeman i premier Andrej Babisz. Konferencja ekspertów była konsekwencją tej korespondencji. Ambasador Czech w Tel Awiwie Martin Stropnicki ujawnił we wtorek na antenie czeskiej telewizji publicznej, że Izrael może udostępnić Czechom szczepionki. Rozmowy na ten temat trwają, ale jak powiedział dyplomata, nie jest to kwestia najbliższych dni a nawet tygodni.

9-milionowy Izrael uważany jest za światowego lidera szczepień. Podano tam już dwa miliony dawek. 300 tysięcy osób już zostało zaszczepionych powtórnie. W Czechach w czasie weekendu mówiono o zaszczepieniu 40 tys. osób. Na 100 tys. mieszkańców Czechy szczepią mniej niż Niemcy i Polska, a więcej niż Słowacja czy Austria.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Czechach rozpoczęto 27 grudnia. Do dyspozycji jest około 100 tysięcy szczepionek firm Pfizer i BioNTech. Z jednodniowym opóźnieniem dotarło też 8400 dawek firmy Moderna. Aktualnie szczepiony jest personel medyczny oraz pensjonariusze i pracownicy DPS. W piątek powinien ruszyć system rezerwacyjny dla osób powyżej 80 roku życia.

