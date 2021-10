Pogarszająca się sytuacja sanitarna zmusiła gabinet Andreja Babisza do zaostrzenia rygorów higienicznych. Od poniedziałku noszenie maseczek będzie obowiązkowe we wszystkich zamkniętych pomieszczeniach. W miejscach pracy wyjątkiem może być sytuacja, gdy w pomieszczeniu pracuje jedna osoba. Po przyjściu każdej następnej wszyscy muszą mieć założone maseczki.

Obecnie maseczki w zamkniętych przestrzeniach trzeba mieć jedynie w sklepach i środkach komunikacji miejskiej.



Ministerstwo zdrowia i resort szkolnictwa nie porozumiały się co do propozycji szefa resortu zdrowia Adama Vojtiecha, który postulował wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek dla uczniów starszych niż 12 lat. Tym samym w szkołach nie wprowadzono nowych ograniczeń. Rząd ma o nich dyskutować w poniedziałek.



Do restauracji tylko zaszczepieni

Najbardziej kontrowersyjną decyzją rządu jest zobowiązanie od 1 listopada personelu restauracji, barów lub gospód do kontroli certyfikatów szczepień u gości. Nie będą musieli okazywać ich przy wejściu, ale w chwili, gdy zajmą, miejsca w restauracji. Obowiązek nie dotyczy osób, które odbierają posiłki na wynos. Według ministra personel nie powinien obsługiwać osób, które nie mają zaświadczeń o szczepieniach, przebytej chorobie lub testach.



Zmieni się także czas ważności testów. Testy PCR, które dotąd obowiązywały przez 7 dni, od 1 listopada będą ważne przez 72 godziny, a test antygenowy - przez 1 dzień. Jednocześnie kasy chorych nie będą finansować bezpłatnych testów. Każda ubezpieczona osoba ma prawo do jednego testu antygenowego w tygodniu i do dwóch testów PCR. Minister zdrowia zapowiedział, że testy nadal będą miały regulowane ceny.