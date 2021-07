Czechy: Dwa dni wolne dla zaszczepionych? To pomysł premiera

Koronawirus z Chin

Czeski premier zaproponował, by osoby w pełni zaszczepione miały dodatkowe dwa dni wolnego. Chce w ten sposób zachęcić obywateli do szczepień przeciw koronawirusowi. Czechy to nie jedyny kraj, który proponuje dodatkowe benefity dla zaszczepionych, podobnie jest m.in. na Słowacji.

Zdjęcie Szczepienie przeciw COVID-19 / MAREK BEREZOWSKI/REPORTER / Reporter