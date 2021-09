Do możliwych efektów ubocznych szczepionki AstraZeneca EMA dodała zespół Guillaina-Barrego. Jest to rzadkie schorzenie polegające na uszkodzeniu nerwów obwodowych i prowadzące do postępującego osłabienia siły mięśni. Oprócz tego do informacji o działaniach niepożądanych preparatu brytyjsko-szwedzkiego koncernu farmaceutycznego dodano bóle nóg, ramion i żołądka oraz objawy grypopodobne.

Ostrzeżenie dot. bezpieczeństwa przy podawaniu szczepionki Johnson & Johnson zaktualizowano o powiększenie węzłów chłonnych, zaburzenia czucia powierzchownego, szumy w uszach, biegunkę i wymioty.



Zarówno AstraZeneca jak i Johnson&Johnson wykorzystują w swoich preparatach przeciw COVID-19 tzw. technologię wektorową. Dostarcza ona do organizmu fragmenty innych wirusów w celu wywołania reakcji immunologicznej.



Ponad 500 nowych zakażeń

Badania potwierdziły 533 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 11 osób z COVID-19 - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia.



Tydzień temu, 1 września, resort informował o 366 zakażeniach, a dwa tygodnie temu, 25 sierpnia o o 234 przypadkach.



Nowe zakażenia, o których poinformowano w środę, wykryto u osób z województw: mazowieckiego (63), lubelskiego (61), dolnośląskiego (50), małopolskiego (47), łódzkiego (39), śląskiego (39), zachodniopomorskiego (39), podkarpackiego (35), podlaskiego (30), wielkopolskiego (26), pomorskiego (22), kujawsko-pomorskiego (21), warmińsko-mazurskiego (20), opolskiego (16), lubuskiego (12) i ze świętokrzyskiego (5).



W informacjach o 13 zakażeniach nie podano adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.



Na COVID-19 zmarły trzy osoby, a osiem z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.



Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 891 602 zakażenia. Zmarły 75 403 osoby z COVID-19.