Koronawirus z Chin Nowych obostrzeń nie będzie. Medycy: Placówki przeciążone, braknie ludzi do pracy

- Austria stanie się pierwszym krajem w Europie Zachodniej, który tej jesieni ponownie wprowadzi pełen lockdown, aby poradzić sobie z nową falą infekcji koronawirusa SARS-CoV-2 - przekazał austriacki rząd.

- Lockdown potrwa początkowo 10 dni, rząd może przedłużyć ten okres do maksymalnie 20 dni - uściślił premier rządu w Wiedniu Aleksander Schallenberg. Obowiązek szczepień ma zostać wprowadzony 1 lutego.



W czwartek liczba nowych infekcji w ciągu 24 godzin w Austrii osiągnęła rekordowy poziom 15 145. Zapadalność siedmiodniowa wynosi 989 przypadków na 100 tys. osób.



Lockdown w Austrii. Sytuacja w szpitalach dramatyczna

Oddziały intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19 w części regionów Austrii już od jakiegoś czasu są na granicy pełnego zapełnienia.

W rejonie Salzburga i w Tyrolu lekarze przygotowują się do stosowania triażu, czyli wstępnej selekcji pacjentów według ich stanu i przyjmowania na oddział tych lepiej rokujących. "Osoby z małymi szansami na przeżycie nie będą już trafiać na OIOM. Dotyczyć to będzie również innych pacjentów. Chodzi o to, u kogo prawdopodobieństwo przeżycia jest największe: (np.) pacjent z COVID-19 czy pacjent z zawałem serca" - alarmowała kilka dni temu Barbara Friesenecker, lekarka z lokalnego oddziału intensywnej terapii.