Marjorie Taylor Greene napisała również, że organizacje nie powinny forsować szczepionek lub masek zatwierdzonych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Tweety te zostały oznaczone przez platformę jako "wprowadzające w błąd".

Prezydent USA Joe Biden wezwał właścicieli mediów społecznościowych do podjęcia działań w sprawie dezinformacji szczepionkowej.

Według Twittera konto Greene pozostanie zablokowane przez 12 godzin.

Kongresmenka obwinia administrację Bidena

W oświadczeniu wideo na Facebook Live Greene przyznała, że została tymczasowo zawieszona na platformie Twitter i obwiniła administrację Bidena o próby kontrolowania wolności słowa.

"Pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu rzecznik powiedział, że Biały Dom pracuje nad powstrzymaniem rozprzestrzeniania się dezinformacji, ponieważ chcą być ostrożni i chcą mieć kontrolę nad informacjami, które są udostępniane na temat COVID-19 i szczepionek, czy to nie jest niepokojące?" - spytała Greene.

Liczne kontrowersje wokół Greene

Marjorie Taylor Greene to jedna z najbardziej kontrowersyjnych twarzy Partii Republikańskiej. Już wcześniej była krytykowana za uwagi na temat pandemii. W czerwcu przeprosiła za porównanie wymagań dotyczących masek ochronnych i szczepień do Holokaustu, w którym zginęło 6 milionów Żydów. W styczniu br. Twitter zablokował konto Greene po sporze ze stanowym urzędnikiem wyborczym w sprawie zarzutów o oszustwa podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku.

Zanim trafiła do Kongresu, nawoływała do zabicia czołowych demokratów. Greene twierdzi m.in., że Hillary Clinton należy do tajnego kręgu pedofilskiego, strzelanina w szkole Sandy Hook to była "ustawka", 11 września nie doszło do ataku na Pentagon, John F. Kennedy Jr. został zamordowany na zlecenie Clintonów, a wybory z 2020 roku zostały sfałszowane. Według Greene biali mężczyźni to "najbardziej prześladowana grupa w USA".

Demokraci zarzucają jej ponadto, że brała udział we wzniecaniu rebelii 6 stycznia. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj

