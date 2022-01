COVID-19 blokuje rutynowe szczepienia. Dzieci są narażone na odrę i błonicę

- W niektórych krajach pojawiają się ogniska chorób, które od dawna mieliśmy pod kontrolą - powiedziała w środę Etienne, kierująca PAHO, które jest również regionalnym oddziałem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Amerykę Północną i Południową.

Dodała, że w Brazylii pojawiły się ogniska odry, a w Haiti i Dominikanie - błonicy. Wywołana pandemią COVID-19 przerwa w szczepieniach dzieci może zaprzepaścić dwie dekady postępu w tej dziedzinie - podkreśliła dyrektorka PAHO.

Zaapelowała do rządów, by rutynowe szczepienia były traktowane jako niezbędne również teraz. - One były kluczowe przed pandemią i pozostają istotnym elementem działań związanych z COVID-19, by nasze dzieci nie były jeszcze bardziej zagrożone - zaznaczyła.

- Równocześnie wiele dzieci opuszcza regularne wizyty lekarskie i nie chodzi do szkoły, to zagraża ich rozwojowi społecznemu, psychicznemu i fizycznemu - przekazała Etienne. Uzupełniła, że dla niektórych dzieci w regionie obecność w szkole oznacza nie tylko szansę na naukę i kontakt z rówieśnikami, ale również na uzyskanie pomocy medycznej czy zjedzenie pełnowartościowego posiłku.

Dzieci, które chorują na cukrzycę lub astmę ciężej przechodzą COVID-19

Dyrektorka PAHO wezwała rządy, do przywrócenia stacjonarnej edukacji dla możliwie największej liczby uczniów, o ile jest to bezpieczne. Przedstawiła również zestaw instrukcji mających zapewnić bezpieczeństwo epidemiczne w placówkach oświaty.

Jeżeli chodzi o szczepienie dzieci przeciwko COVID-19, musimy najpierw objąć nimi najbardziej narażone na ciężki przebieg tej choroby grupy, ale tam, gdzie jest wystarczająca liczba szczepionek, należy rozważyć podawanie jej również dzieciom, by zmniejszyć transmisję koronawirusa - powiedziała Etienne.

Dyrektorka PAHO przekazała również, że ciężkie, wymagające hospitalizacji, przypadki COVID-19 zdarzają się częściej u dzieci, które już wcześniej chorowały, np. na cukrzycę czy astmę, ale większość z nich udaje się wyleczyć.

W tym tygodniu w regionie Ameryk wykryto najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 od początku pandemii - ponad 8 mln. Krzywa infekcji w USA i Kanadzie spada, ale rośnie liczba przypadków w krajach Ameryki Łacińskiej. Brazylia, Argentyna i południowe stany Meksyku przechodzą przez szczyt kolejnej fali infekcji. Szybko rośnie liczba zakażeń w Peru, Boliwii, Ekwadorze i Paragwaju.

