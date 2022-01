Coraz więcej zakażeń w Niemczech. Bundestag wprowadza zasadę 2G Plus

Oprac.: Karol Dejas Koronawirus z Chin

Od środy niemieckich posłów czekają nowe, zaostrzone przepisy. Aby wejść na salę plenarną niemieckiego parlamentu, oprócz dowodu szczepienia, będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa - czyli dostosować się do zasady 2G plus. Ponadto obowiązkowe będą maseczki FFP2 zamiast zwykłych maseczek chirurgicznych - informuje we wtorek telewizja ARD.

Zdjęcie / PAP/EPA/JOHN MACDOUGALL / POOL / PAP