Państwa członkowskie UE uzgodniły specyfikacje techniczne paszportów szczepień - poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej do spraw gospodarki cyfrowej Johannes Bahrke.

Zdjęcie Komisja Europejska, zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL

- Przedstawiciele państw członkowskich (...) uzgodnili wytyczne opisujące główne specyfikacje techniczne dotyczące wdrażania systemu (paszportów szczepień). Jest to kluczowy krok w tworzeniu niezbędnej infrastruktury na szczeblu UE - powiedział rzecznik.

- Jednocześnie zachęca się państwa członkowskie do wdrażania niezbędnych rozwiązań technicznych na szczeblu krajowym. Niezwykle ważne jest przyspieszenie prac nad wdrożeniem technicznym równolegle z trwającym procesem legislacyjnym, aby zapewnić wprowadzenie cyfrowych zielonych certyfikatów w całej UE do czerwca 2021 roku - oznajmił Bahrke.

Uzgodniona specyfikacja techniczna obejmuje strukturę danych i mechanizmy kodowania, w tym kod QR, który zapewni, że wszystkie certyfikaty, zarówno cyfrowe, jak i papierowe, będą mogły być odczytywane i weryfikowane w całej UE.

- Wytyczne te, przyjęte jednogłośnie przez ekspertów krajowych, pokazują zaangażowanie i gotowość państw członkowskich oraz dostarczą im specyfikacji niezbędnych do szybkiego wdrożenia. Ze strony Komisji będziemy gotowi do 1 czerwca. Jesteśmy gotowi wspierać państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz jak najszybszego wprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej - skomentował Thierry Breton, komisarz UE do spraw rynku wewnętrznego.