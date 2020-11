Chiny - gdzie po raz pierwszy stwierdzono ognisko zakażeń koronawirusem - w obawie przed drugą falą pandemii, ponownie wprowadzają ograniczenia wjazdowe. Ze względu na znaczną liczbę zakażeń w Wielkiej Brytanii, Chiny wprowadziły zakaz wjazdu obcokrajowców z terytorium tego kraju. Od piątku (6 listopada) nowe restrykcje wjazdowe będą obowiązywać także pasażerów samolotów przybywających do Chin z Polski.

O tymczasowym zawieszeniu wydawania wiz poinformowała chińska ambasada w Londynie. Obcokrajowcy nie będą mogli korzystać z połączeń lotniczych między Wielką Brytanią i Chinami, nawet jeśli mają wciąż ważne wizy wjazdowe.

Od piątku (6 listopada) zaostrzają się przepisy dotyczące wjazdu do Chin osób także z terytorium Polski lub mających połączenie przesiadkowe w naszym kraju. Chiny wymagają przy wejściu na pokład samolotu z Warszawy dwóch negatywnych wyników testów na koronawirusa - wykonywanego metodą molekularną - oraz testu serologicznego, przeprowadzonych do 48 godzin od wylotu. Negatywne wyniki potwierdzane są dodatkowo przez ambasadę ChRL w Warszawie certyfikatami zdrowia, zezwalającymi na wjazd do Chin.

Podróżujący do Chin pasażerowie rejsów przesiadkowych w Warszawie, również muszą uzyskać potwierdzenie negatywnych wyników testów na terytorium Polski.