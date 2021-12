​Chiny: Pierwszy przypadek Omikrona wykryto u obywatela Polski

Oprac.: Małgorzata Przepióra Koronawirus z Chin

O pierwszym przypadku wariantu Omikron w Chinach kontynentalnych poinformowano w poniedziałek. Według relacji mediów, zakażony to obywatel Polski, który przyleciał do Tiencin z Warszawy. Wcześniej pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymał jeden z członków załogi. Dlatego samolot do Polski wrócił bez pasażerów.

Zdjęcie Pierwszy przypadek Omikrona w Chinach kontynentalnych wykryto u Polaka / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA