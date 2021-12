Chiny. Mężczyźni naruszyli przepisy covidowe. Zostali publicznie upokorzeni

Koronawirus z Chin

​Chińskie władze stosują strategię "zero covid" i stanowczo reagują nawet na pojedyncze infekcje, by nie dopuścić do nawrotu pandemii. Dlatego, po złamaniu przez mężczyzn przepisów covidowych, policjanci zastosowali wobec nich publiczne upokorzenie. - Prowadzili ulicami oskarżonych ze związanymi rękoma oraz tabliczkami ze zdjęciem i nazwiskiem - podała w czwartek BBC, porównując to do seansów nienawiści z czasów rewolucji kulturalnej.

Zdjęcie Chiny Publiczne upokorzenie za naruszenie restrykcji covidowych w Chinach / @ZitaSeabra / Twitter