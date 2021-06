Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) awaryjnie zatwierdziła szczepionkę przeciw COVID-19 od chińskiej firmy Sinovac Biotech.

Eksperci WHO przekazali, że ze szczepionki chińskiej firmy mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia. Nie ma górnej granicy wieku. Szczepionka jest dwu dawkowa - drugą dawkę można podać pacjentowi po 2-4 tygodniach.

Jest to druga chińska szczepionka zatwierdzona przez WHO. 7 maja Światowa Organizacja Zdrowia awaryjnie dopuściła do użytku szczepionkę firmy Sinopharm. Była to pierwsza zaaprobowana przez WHO szczepionka na koronawirusa niewyprodukowana na Zachodzie.

Szczepionka Sinopharmu również podawana jest w dwóch dawkach, a WHO zleca stosowanie jej u osób powyżej 18. roku życia.