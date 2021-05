Fiasko chińskich badań. Spośród 50 tys. przebadanych zwierząt, przede wszystkim nietoperzy, żadne nie było zakażone SARS-CoV-2 - informuje "New York Post", powołując się z kolei na "MIT Technology Review". To potęguje pytania o genezę pandemii. Teza o wycieku z laboratorium, za sprawą amerykańskiej dyplomacji, znów nabiera międzynarodowego rozgłosu.

Zdjęcie Nietoperz złapany do badań wirusologicznych; zdj. ilustracyjne / ELOISA LOPEZ/Reuters / Agencja FORUM

Reklama

"New York Post" przytacza te badania w kontekście nasilających się hipotez, że koronawirus mógł wyciec z laboratorium w Wuhanie. Chińskie badanie mogłoby ponownie skierować uwagę na hipotezę o przeniesieniu się wirusa ze zwierząt na ludzi. Jednak żadne z 50 tys. przebadanych zwierząt nie było zakażone SARS-CoV-2.

Reklama

Jeden z nietoperzy zakażony był wirusem w 96 proc. zbieżnym z SARS-CoV-2, tyle że był to nietoperz z prowincji Junnan, oddalonej o dwa tysiące kilometrów od epicentrum chińskiej epidemii w Wuhanie.

Liang Wannian, chiński naukowiec związany z WHO, przyznał niedawno, że pochodzenie koronawirusa "pozostaje nierozwiązaną zagadką".

Naciski Joe Bidena

W środę prezydent USA Joe Biden zwrócił się do amerykańskich agencji wywiadowczych, by "podwoiły wysiłki" w celu zbadania pochodzenia koronawirusa, w tym teorię, że ślad prowadzi do chińskiego laboratorium. Przywódca USA naciska na Chiny, aby współpracowały w tej sprawie.

Wcześniej naukowcy WHO ocenili jako "skrajnie mało prawdopodobną" hipotezę o wycieku wirusa z laboratorium. USA domagają się drugiej fazy śledztwa inspektorów WHO.