Certyfikaty szczepień w Europie. Jakie kary grożą za ich brak?

W Irlandii osoby, które zostaną przyłapane na próbie użycia fałszywych przepustek, by uzyskać dostęp do restauracji i pubów, podlegają karze grzywny w wysokości do 2000 euro (9100 złotych). Za brak maseczki w środkach transportu publicznego i w zamkniętych miejscach publicznych kara wynosi 60 euro (275 złotych).

Francja

We Francji od poniedziałku osoby bez wymaganej w danym miejscu przepustki ryzykują grzywną w wysokości 135 euro (615 złotych), jednak w pierwszym tygodniu wdrażania kontrole policyjne z założenia nie miały służyć nakładaniu kar, ale edukacji mieszkańców. Brak zakrycia twarzy spotyka się zazwyczaj z upomnieniem lub prośbą o opuszczenie danego miejsca, a kara pieniężna wynosi 135 euro (615 zł). Maseczki są obowiązkowe w zamkniętych przestrzeniach publicznych, choć lokalnie władze mogą wprowadzać obowiązek ich noszenia również na zewnątrz.

Zaświadczenie sanitarne we Francji trzeba okazywać przy wstępie do restauracji, barów, kawiarni, centrów handlowych, placówek ochrony zdrowia, a także przed podróżami lotniczymi i dłuższymi trasami kolejowymi czy autobusowymi. Certyfikaty są też wymagane przy wejściu do muzeów, kin, teatrów i innych placówek kultury i rozrywki mogących zgromadzić powyżej 50 osób. Przepustka potwierdza przyjęcie pełnego cyklu szczepień przeciw Covid-19, aktualny, negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub przejście infekcji. Na razie system certyfikatów obejmuje tylko dorosłych, ale od 30 września będzie obowiązywać również dzieci powyżej 12. roku życia.

Fałszerzom przepustek grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności i 150 tys. euro grzywny, a osoby kupujące fałszywe zaświadczenia mogą zostać skazane na karę pozbawienia wolności do trzech lat.

Grecja

W Grecji kary nakładane są przede wszystkim na właścicieli restauracji, barów czy kawiarni zobowiązanych do kontroli certyfikatów sanitarnych. Za pierwsze wykroczenie grozi grzywna w wysokości od 200 do 500 euro (910-2300 złotych) w zależności od wielkości lokalu i kara przymusowego zamknięcia na tydzień. W przypadku drugiego wykroczenia grzywna wzrasta do 10 tys. euro (ok. 46 tys. złotych) i 15 dni zamknięcia. Trzecie wykroczenie spowoduje utratę licencji przez firmę na 60 dni. Kara za brak maseczek w pomieszczeniach zamkniętych wynosi 300 euro (1350 złotych).

Certyfikaty należy przedstawiać przy wejściu do położonych wewnątrz budynków lokali gastronomicznych, a także mieszczących się w zamkniętej przestrzeni dyskotek, kin i teatrów. Są one też wymagane od pasażerów promów i samolotów wykonujących połączenia krajowe. Z obowiązku ich okazywania zwolnione są dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Włochy

We Włoszech kara za brak przepustki w miejscach, gdzie jest ona wymagana wynosi do 400 euro (1800 zł). W przypadku lokali gastronomicznych i innych placówek, które zobowiązane są do ich kontroli, za naruszenie przepisów grożą kary administracyjne - nakaz zamknięcia od jednego do dziesięciu dni. W całym kraju maseczki trzeba mieć wszędzie w budynkach, a kara za ich brak to również 400 euro.

Zdjęcie Wakacje w pandemii mają być łatwiejsze dzięki unijnym certyfikatom. Na zdj. Porto Azzurro, Włochy. / ANDRZEJ ZBRANIECKI / East News

Certyfikat zdrowotny jest wymagany przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, a także teatrów, kin, muzeów, basenów, siłowni czy kasyn. Dokument, który muszą okazywać wszyscy powyżej 12. roku życia, będzie też warunkiem wstępu na imprezy masowe, zjazdy czy targi. Włoska przepustka sanitarna wydawana jest osobom, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepionki, mają aktualny negatywny test lub przeszły zakażenie.

Austria

W Austrii okazywanie zaświadczenia o zaszczepieniu, przechorowaniu Covid-19 lub negatywnym wyniku badania jest wymagane przy wstępie do obiektów takich jak restauracje, hotele, siłownie, baseny, teatry czy zakłady fryzjerskie i każdy, kto łamie prawo, musi się liczyć grzywną w wysokości 90 euro (410 złotych).

Za brak maski w zamkniętych miejscach publicznych grozi taka sama kara. Dodatkowo maseczki na twarz typu FFP2 lub wyższych klas są obowiązkowe m.in. w sklepach, supermarketach, bankach, na stacjach paliw, kolejkach linowych i w transporcie publicznym.

Hiszpania

W Hiszpanii nie ma już żadnego regionu, który wymagałby szczepienia przed wejściem do restauracji. Zaświadczenie potwierdzające pełne zaszczepienie, przejście choroby lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa przez dwa tygodnie umożliwiało wejście do kawiarni i barów w regionie Galicji, ale w czwartek regulacja ta została unieważniona przez galicyjski Sąd Najwyższy. W całym kraju maksymalna kara za brak maseczki w środkach transportu publicznego i podczas wydarzeń masowych bez miejsc siedzących wynosi 100 euro (450 zł).

Anglia

W Anglii zniesiono obowiązek zasłaniania nosa i ust, jednak nadal obowiązuje on w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej w zamkniętych przestrzeniach publicznych. Kary wynoszą odpowiednio 30 funtów (160 złotych), 60 funtów (320 złotych) i 100 funtów (530 złotych).

Ukraina

Na Ukrainie obowiązuje nakaz noszenia maseczek w transporcie publicznym, w budynkach użyteczności publicznej oraz podczas masowych wydarzeń i mandat za ich brak to 170-255 hrywien (ok. 24-35 zł).

Szwajcaria, Chorwacja, Egipt

W Szwajcarii zakrywanie twarzy i ust jest wymagane w transporcie i pomieszczeniach publicznych i rekomendowane, kiedy nie można zachować odstępu 1,5 metra od innych osób. Kara to 100 franków (420 złotych). Podobne zasady obowiązują w Chorwacji, gdzie kary zaczynają się od 500 kun (300 zł), oraz w Egipcie, gdzie mandat za niedostosowanie się wynosi 50 funtów egipskich (12 zł).

We wszystkich miejscach publicznych, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń, należy nosić maseczki w Republice Cypryjskiej (kara za ich brak wynosi 300 euro, 1350 zł), w Portugalii (kary od 50 do 100 euro, 225-450 zł) oraz na Malcie (kara 100 euro, 450 złotych).