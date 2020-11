Całkowity lockdown w Austrii. "To nie jest sytuacja jak w marcu"

Austria zdecydowała się na drugi lockdown, który rozpoczyna się we wtorek (17 listopada) i potrwa dwa i pół tygodnia. Nadzwyczajne środki podjęto w związku z gwałtownie wzrastającą liczbą zakażeń. Jak relacjonuje reporter Polsat News, w Wiedniu liczba zakażeń koronawirusem wynosi obecnie 400 przypadków na 100 tys., jeszcze gorzej jest w górnej Austrii czy Tyrolu.

- 400 przypadków na 100 tys. to i tak jest minimalna liczba, którą mamy w Wiedniu. Bo już w górnej Austrii, czy Tyrolu, a także w okolicach Salzburga, ta liczba sięga nawet do 700 przypadków na 100 tys. mieszkańców - relacjonuje Tomasz Lejman z Wiednia.

Jak wyjaśnia, to właśnie te wskaźniki spowodowały, że wprowadzono godzinę policyjną, która ma doprowadzić do tego, by ludzie maksymalnie ograniczali wyjścia z domu.

- O tej porze na placu św. Szczepana zwykle było wielu turystów. Ich oczywiście dziś nie ma, również mieszkańców Wiednia niewielu, ale to nie jest taka sytuacja jak w marcu, kiedy mieliśmy ten pierwszy lockdown - relacjonuje reporter Polsat News.



Lockdow w Austrii. Co się zmienia?

Austria wprowadza we wtorek (17 listopada) ogólnokrajowy lockdown w celu opanowania rosnących zakażeń koronawirusem. Kwarantanna ma potrwać do 6 grudnia włącznie.

Zostaną zamknięte wszystkie sklepy, których działalność nie jest nieodzowna. Czynne będą placówki z najpotrzebniejszymi artykułami, apteki, banki, urzędy pocztowe.

Godzina policyjna, która dotychczas obowiązywała od godz. 20 do 6 rano, zostanie rozszerzona. Austriacy powinni pozostać w domach przez cały dzień, poza takimi wyjątkami, jak wyjście do pracy, do lekarza, do sklepu po artykuły pierwszej potrzeby, czy na ćwiczenia.

Kanclerz Austrii, ogłaszając zmiany, podkreślił, że chodzi o maksymalnie ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Ludzie powinni pracować z domu, gdy tylko jest to możliwe. Nauka w szkołach będzie się odbywać całkowicie zdalnie.

Zdjęcie Opustoszała ulica miasta Graz, Austria / AFP

Liczba zakażeń wciąż wzrasta

Mimo wprowadzenia pod koniec października częściowego lockdownu, w ramach którego zamknięto m.in. restauracje, kawiarnie, muzea i teatry, liczba nowych zakażeń w Austrii stale rośnie.

W piątek austriackie MSW poinformowało o kolejnej rekordowej liczbie 9586 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu minionej doby, co zwiększyło ich łączną liczbę od początku epidemii w tym kraju do 191 228.

