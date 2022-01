Burza w Wielkiej Brytanii. Johnson przeprasza, ale nie ustąpi

Koronawirus z Chin

Premier Wielkiej Brytanii - Boris Johnson - przyznał się do udziału w przyjęciu na Downing Street w czasie pierwszego lockdownu. W czasie posiedzenia Izby Gmin Johnson przeprosił rodaków. Pytany o to, czy poda się do dymisji, zaznaczył, że należy poczekać na wyniki śledztwa.

Zdjęcie Wielka Brytania. Boris Johnson przyznał się do udziału w przyjęciu / Jack Hill / East News